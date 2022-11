"Nedēļas fokusā" TVNET žurnālists Juris Jurāns ⟩ Valdības izveide un nākamie četri gadi Saeimā

Šī valdība arī varētu būt vairāk konservatīvi orientēta nekā iepriekšējā, jo divas no trim partijām sevi pozicionē kā konservatīvas. Neviennozīmīgi vērtējama “Progresīvo” neiekļaušana valdībā, jo no vienas puses tas nozīmē, ka neveidosies ideoloģiskas diskusijas, bet no otras puses šī ceturtā partija varētu kalpot kā dzinējspēks valdībā. “Valdība būs darbspējīga, bet nevar pateikt, vai šai valdībai kopumā veiksies labāk nekā iepriekšējai,” pauž Jurāns, piemetinot, ka iepriekšējai valdībai daudz nācās strādāt bezprecedenta apstākļos.