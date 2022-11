"Vīrieti, dzīvo!" ⟩ Jau drīzumā notiks tiešsaistes sarunas par vīriešu veselību

2021. gadā no prostatas vēža dzīvību zaudējuši gandrīz 500 vīrieši. Pasaules Veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu mirstību darbspējīgā vecumā – 52% no prostatas vēža jaunatklātiem gadījumiem tiek atklāti vīriešiem vecumā līdz 69 gadiem. Lai savlaicīgi atklātu prostatas vēzi, vīrietim pēc 50 gadu vecuma vismaz reizi gadā ir jādodas uz pārbaudi pie urologa. Paralēli tam nepieciešams veikt regulāras PSA asinsanalīzes, kas ir pirmais un vienkāršākais solis prostatas vēža diagnostikā. Vīriešiem, kuru ģimenes locekļiem ticis atklāts prostatas vēzis, šīs analīzes būtu jāveic jau no 45 gadu vecuma. Slimību ir iespējams izārstēt, ja tā atklāta laicīgi.