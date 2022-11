ZZS: Par enerģētisko neatkarību vajadzēja domāt agrāk

Grozījumus iesniedza topošās koalīcijas deputāti, kuri vienojušies, ka katrai no partijām būs viens ministra biedra amats. Iepriekš partijas atzina, ka ir vienošanās ministra biedra amatu izveidot Aizsardzības ministrijā, kur ministrs būtu no Nacionālās apvienības, bet viņa biedrs - no AS. Savukārt AS aktīvi ir uzstājis, lai "Jaunā vienotība" (JV) uzņemas līdzatbildību par veselības nozari, kur ministra portfeli piedāvāts uzticēt AS.