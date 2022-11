Cilvēks un mežs klimata krīzes ēnā. Nākotnes posts vai mācīšanās no kļūdām?

Iemesls bija pašvaldību katlumāju negatavība ziemai. Mans tēvs un vectēvs mācīja – malku ziemai gādā pavasarī. Mūsdienās tas nav tik vienkārši, bet, ja to attiecinām uz pašvaldībām, kas nodrošina [iedzīvotājiem] apkuri, viena daļa nez kāpēc domāja, ka Krievijas gāze lēta būs mūžīgi. Nonākot šādā situācijā, jārīkojas strauji. To malku vai šķeldu vajag uzreiz. Šie apstākļi radīja nevajadzīgu tirgus ažiotāžu. To, jāsaka, šķeldas piegādātāji nekautrējās izmantot, un cenas auga. Tiklīdz katlumājas būs sagādājušas nepieciešamo [apkures materiāla] apjomu, cenas kritīs. Pirmās pazīmes tam redzam jau šobrīd.