Dažādie klepus veidi. Kad klepus kļūst jau bīstams

Ārstniecības augi, kam piemīt nomierinošas un apklājošas īpašības, proti, spēja izveidot aizsargslāni mutes un rīkles gļotādā, ir ārstniecības altejas sakne, ārstniecības žodzenes ziedi, Islandes ķērpja laponis, priežu pumpuri un šaurlapu ceļtekas lapas. Šos augu preparātus iespējams efektīvi izmantot iekaisuša, kairināta un sāpoša klepus gadījumā ne vien pieaugušajiem, bet arī bērniem no trīs gadu vecuma. Islandes ķērpja un kliņģerīšu ziedu tēju drīkst lietot no sešu gadu vecuma, savukārt kumelīšu ziedus - jau no sešu mēnešu vecuma. Altejas saknes tējas gļotvielas apklāj mutes un rīkles gļotādu, izveidojot aizsargslāni un pasargājot to no kairinājuma. Pirms altejas saknes lietošanas ieteicams vienu stundu neuzņemt citus medikamentus, lai neaizkavētu to uzsūkšanos. Altejas sakni var uzņemt arī sīrupa veidā, un visbiežāk to lieto kombinācijā ar parastā timiāna lakstiem. Līdzekļi, kas satur Islandes ķērpi, pieejami kā sīrupa un kakla aerosola veidā, tā sūkājamo tablešu un pastilu veidā. Arī šos preparātus vajadzētu lietot ne ātrāk kā stundu pēc citu medikamentu uzņemšanas. Sausa klepus gadījumā palīdzēs arī priežu pumpuri, kam piemīt pretiekaisuma, antibakteriāla, atkrēpošanu veicinoša un pretsāpju iedarbība. Aptiekā iespējams iegādāties priežu pumpuru tēju vai sīrupu, kam var būt pievienoti arī mārsila lakstu, ceļtekas lapu, kumelīšu ziedu, Islandes ķērpja vai lakricas sakņu ekstrakti.