Būvējot veloceliņu Cēsu pusē, atklājas, ka īpašnieka zeme tagad pieder pašvaldībai

"[Tas], kas man bija pārsteigums šajā sarunā, ka viņš apgalvoja, ka šis celiņš tiek projektēts uz pašvaldības zemes, kas ir seši metri no pašvaldības ceļa, kas man bija jaunums," atzina zemes īpašnieks Māris Kaldavs. "Pirms gada, kad bija runa ar pašvaldību par robežu, kad atjaunoja asfaltu, tad robeža bija tikai metru no ceļa braucamās daļas. Tagad – nez pa kuru laiku – robeža ir pavirzījusies sešus metrus no asfalta malas, bet mani par to neviens pat nav informējis."