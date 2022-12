Rīgā plāno veikt veikt izmaiņas 49. autobusa maršrutā

Posmā no Dzelzavas ielas un Stirnu ielas krustojuma līdz Rumbulai 49.autobusa maršruts dublējas ar 15. un 31.autobusa maršrutu, attiecīgi pasažieriem, kuri pārvietojas ar 49.autobusa maršrutu no Rumbulas līdz Dzelzavas un Stirnu ielas krustojumam joprojām saglabāsies iespēja sasniegt vēlamo galamērķi bez pārsēšanās.

Savukārt pasažieri no 49.autobusa maršruta posmā no Sarkandaugavas līdz Dzelzavas un Stirnu ielas krustojumam, kuru galamērķis ir Maskavas ielā, posmā pēc krustojuma ar Višķu ielu, varēs nokļūt ar vienu pārsēšanos bez papildus izdevumiem, jo no 2023.gada 2.janvāra līdz ar veiktajām izmaiņām biļešu klāstā, papildus izdevumi saistībā ar pārsēšanos netiks radīti.