VIDEO ⟩ VUGD priekšnieka vietnieks: neesam gatavi liela mēroga traģēdijām

Neizdarības ir dažādos līmeņos. Piemēram, pēdējo četru gadu laikā nav piešķirta nauda valsts materiālajām rezervēm, līdz ar to tās nav izveidotas vajadzīgajā apjomā. Savukārt galvaspilsēta pati rezerves veidot nemaz nevar, lai gan gribētu un spētu. To neļaujot likums.

Rīgā plānots beidzot izveidot atsevišķu institūciju, kas sekos līdzi tam kā galvaspilsēta gatavojas krīzēm un apdraudējumiem. Jaunajai Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldei jāsāk darbs jau no janvāra. Bet tikai tagad tam konkursa kārtībā tiek meklēts direktors. No viņa krīzes gadījumā lielā mērā būs atkarīga visu rīdzinieku, kas skaita ziņā ir puse no Latvijas iedzīvotājiem, veselība un dzīvība.