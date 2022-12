Dzīvnieka izpratnē salūts ir karš

Lai gan pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā liela daļa pašvaldības un privāto iestāžu atsakās no svētku uguņošanas, daudzi varētu izlemt par labu salūtam, sagaidot jauno 2023. gadu.

"Neskatoties uz to, ka tas biedē dzīvniekus, piesārņo dabu, turklāt, šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Latvijā ir tūkstošiem cilvēku no Ukrainas, kuriem dzimtenē piedzīvotais ir atstājis spēcīgas psiholoģiskas traumas. Ja cilvēki ir spējīgi saprast situāciju, ar dzīvniekiem ir citādāk," skaidro Tomase.