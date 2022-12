Tiesās autobusa vadītāju par braukšanu aptuveni 2,5 promiļu reibumā

Tā pasažieri ievēroja vadītāja visai agresīvo braukšanu un to, ka viņš, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Izsauktā pašvaldības policija konstatējusi, ka autobusa vadītājs ir alkohola reibumā.

Transportlīdzeklis pieder juridiskajai personai, līdz ar to konfiscēt transportlīdzekli nedrīkst, savukārt likumā ir paredzēts, ka no noziedzīga nodarījuma izdarītāja piedzenama pilna vai daļēja šā transportlīdzekļa vērtība. Konkrētajā gadījumā tiesa no apsūdzētā var piedzīt pat 26 155 eiro, kas atbilst transportlīdzekļa - autobusa - vērtībai.