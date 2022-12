Konusa miglājs visā savā godībā

Atšķirībā no citiem novērotajiem miglājiem, kas gaismu izstaro jonizācijas rezultātā vai arī atstaro gaismu no blakus esošajām zvaigznēm, Konusa miglājs, kas redzams attēlā, ir veidojies no tumšiem putekļiem, kas absorbē redzamo gaismu.