Tartu Universitātes zinātnieki saņem Igaunijas vēsturē lielāko pētniecības grantu

“Šie centri būs jauns noiets pasaulslavenajam Igaunijas IT sektoram, jo ​​ir pavēries liels virziens un top IT infrastruktūra biotehnoloģijām. Ja līdz šim mūsu IT sektors nodarbojās ar citām lietām, tad tagad jauna niša tiek atvērta bioloģijas un sintētiskās bioloģijas jomā, un mēs vēlamies izveidot saikni starp Igaunijas molekulāro bioloģiju un Igaunijas IT sektoru, kam būs arī spēcīga ietekme uz ekonomiku,” skaidroja Loogs.