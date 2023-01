Būtu pāragri runāt par Krievijas standarta sliežu likvidāciju Latvijā, norāda Vitenbergs

"Savukārt runāt par visa dzelzceļa tīkla pāreju - tas jau ir daudzu miljardu eiro projekts un no valsts budžeta to apmaksāt ir praktiski nereāli. Līdz ar to jautājums ir arī, ko paredz ES un kāda būs tās iesaiste un līdzfinansējums, lai šādus darbus varētu veikt," pauda ministrs, piebilstot, ka nākotne, protams, ir "Rail Baltica" savienošana ar pēc iespējas vairāk Latvijas tautsaimniecības attīstībai svarīgiem objektiem, lai ieguvums būtu pēc iespējas lielāks.