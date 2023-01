Vai Brantei taisnība par telekanālu Doždj?

“Mums ir arī jāatzīst, ka mūsu drošība un mūsu valsts ir primāra un šeit arī jautājums, ka TV Rain joprojām nav nodrošinājuši valodas celiņu savās apraidēs, un arī pret to viņi ir iesnieguši savas zināmas prasības, lūdzot šo atcelt. Respektīvi, ar visām savām darbībām un visu savu rīcību viņi demonstrē necieņu pret Latvijas valsti. (..) Tas ir nepieļaujami, ka TV Rain joprojām atsakās pildīt tās valsts likumus, kurā viņi ir lūguši palīdzību, tas ir vairāk nekā pretīgi.”

No deputātes teiktā bija noprotams, ka, arvien nenodrošinot savām pārraidēm tulkojumu latviešu valodā, medijs pārkāpj Latvijas likumus. Tas ir maldinoši, jo Doždj pārtrauca darbību Latvijas kabeļtelevīzijās līdz ar apraides tiesību zaudēšanu no 8. decembra. Tas nozīmē, ka medijs Latvijā vairs neraida un tulkojums jeb skaņas celiņš tam nav jānodrošina. Raidot platformā Youtube, tam jāievēro tikai tās noteiktās prasības. Brante Re:Check sacīja, ka Doždj skaņas celiņu neesot nodrošinājis tad, kad tas strādāja ar Latvijas izsniegto licenci. Tā ir taisnība, un medijs par to sodīts, taču radio intervijā paustais apgalvojums “joprojām nenodrošina” ir maldinošs.