Video ⟩ Raidījums: Ugunsgrēka laikā sociālajā mājā Vecmīlgrāvī atrasts sasiets vīrietis

No sociālā nama iemītniekiem “Degpunktā” uzzināja, ka vienā no dzīvokļiem ugunsdzēsēji atrada vīrieti, kurš gulējis uz grīdas ar sasietām rokām un kājām. Iespējams, viņa brīvību ierobežojis kāds no mājiniekiem. Tika piesaistīti Valsts policijas darbinieki, kuri sasieto vīrieti aizturēja. Likumsargi šobrīd informāciju par vietējo iedzīvotāju pašdarbību un cilvēka sasiešanu nedz noliedz, nedz apstiprina. Policisti ziņo, ka neilgi pirms ugunsgrēka aizturētais bija pastrādājis noziegumu vienā no netālu esošajām ielām.