Ko tu darītu, ja tualetē sastaptos ar melno mambu?

Indīgo čūsku no vīrieša labierīcībām drīz aizvāca čūsku speciālists Bairons Cimmermans, kura darba mērķis ir saglabāt Āfrikas čūsku populāciju.

Ierakstā sociālajā tīklā “Facebook” Cimmermans ir padalījies ar fotogrāfijām no notikuma vietas, skaidrojot, kā viņš bīstamo čūsku notvēris ar savas automašīnas uzgriežņu atslēgu.

“Vakar es piezvanīju un pieteicu mašīnu servisā, lai salabotu bremzes, tāpēc no tās izņēmu visu čūsku ķeramo aprīkojumu. Ceļā uz darbnīcu man piezvanīja par čūsku vannasistabā. Zvanītājs teica, ka tā ir mamba. Es tūliņ metos riņķī un pēc dažām minūtēm biju tur. Kā ierasts, pastiepu roku pēc aprīkojuma, kad atskārtu: es taču to izņēmu no mašīnas, ne? Taču, re, man ir riteņu uzgriežņu atslēga. Tai būtu jāder. Tā arī bija,” raksta Cimmermans.