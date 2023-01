Sestdienas rītā Latgalē apledo ceļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) no Izvaldas līdz Paterniekiem, autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) no Varakļāniem līdz Terehovai, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Spoģiem, Rēzeknes apvedceļa (A15) visa maršruta garumā.