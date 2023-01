Mediķu arodbiedrību neapmierina sākotnējais piedāvājums algas pieaugumam

Viens no LVSADA priekšlikumiem paredz trīs gadus pēc kārtas nodrošināt "būtisku atalgojuma pieaugumu" nozares darbiniekiem, lai 2025.gadā izpildītu tos rādītājus, ko valdība rakstiski esot solījusi mediķiem pirms 20 gadiem. LVSADA pārmet, ka jaunais algu modelis "mediķiem jau sākotnēji solīja krietni mazāk", un pēc iepriekšējās Krišjāņa Kariņa (JV) valdības lēmuma no tā esot pazudis konkrēts darba samaksas pieauguma grafiks. Līdz ar to sarunu laikā tika kopīgi secināts, ka ieviest jauno darba samaksas modeli tā pašreizējā veidolā nebūtu vēlams, apgalvo LVSADA.