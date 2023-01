Vēsturiskais iemesls, kāpēc briti pie tējas lej pienu

Kā vēstīts vietnē “Reader’s Digest”, pirmajiem ļaudīm, kuri sāka tējai klāt liet pienu, vairāk rūpēja pati tasīte, nevis tēja. Briti mēdza tēju malkot no smalkām Ķīnas porcelāna tasītēm, kas no karsta šķidruma varēja saplīst. Īpaši tā bija ar lētāko Ķīnas porcelānu, kuru lielākā daļa cilvēku nevarēja atļauties. Tieši tāpēc briti sāka tējai klāt liet pienu, lai to atdzesētu. Vispirms krūzītē tika ieliets auksts piens, kuram sekoja karstā tēja, ko piens tūdaļ atdzesēja līdz tasītei mazāk bīstamai temperatūrai.