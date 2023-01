Putins pamatīgi pārrēķinājies jeb kā Krievija var zaudēt ap 150 miljardiem eiro gadā

“RBC BlueBay Asset Management” un “Chatham House” Krievijas un Eirāzijas programmas zinātniskais darbinieks Ešs norāda, ka Krievijas budžeta deficīts var būt krietni lielāks par 2% no IKP, kā prognozējusi Krievijas Finanšu ministrija. Paredzams, ka realitātē budžeta deficīts varētu būt ap 6-7% no IKP. Pagājušajā gadā Krievijas budžetam bija 2,3% no IKP liels deficīts, lai gan sākotnēji tika prognozēts budžeta pārpalikums 0,9% apmērā.