VIDEO ⟩ Skandāls "Muceniekos": patvēruma meklētāji sūdzas par vadību, bet policija konstatē iespējamas narkotiskās vielas

Vairāki patvēruma meklētāji, kas Latvijā ieradušies no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas, sūdzas par "Mucenieku" centra vadītāja Naura Bērziņa attieksmi.

"Te ir cilvēki, kas aizbēguši no dažādām problēmām, tai skaitā no vardarbības. Un daudzi bija pārbiedēti. Arī pie manis lauzās iekšā, nāca ar pārbaudi. Un visas mūsu istabas pārbaudīja," stāsta patvēruma meklētāja Marija no Krievijas.