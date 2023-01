Izsolē pārdots sankcijām pakļautā Avena helikopters, vēsta raidījums

Sludinājums vairs nav publiski redzams – tas izņemts no tiesu izpildītāju izsoļu datu bāzes. Tāpēc izsoles detaļas, tajā skaitā helikoptera izsoles sākumcena, vairs nav publiski pieejama informācija.

Vienā no aviācijas entuziastu forumiem gan ir publicēti pāris izvilkumi no sludinājuma. Tajos lasāms, ka helikoptera vienas lidojuma stundas pašizmaksa ir 2500-3000 eiro, savukārt gada tehniskās apkopes budžets svārstās no 100-250 tūkstošiem eiro.