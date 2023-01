Video ⟩ Raidījums: Latvija varētu izmantot Ukrainas izstrādāto digitālo civilās aizsardzības sistēmu

Kā uzskata parlamenta priekšsēdētājs, Latvijai, pilnveidojot savu civilās aizsardzības sistēmu, kura patlaban ir novecojusi, nav jāiegulda miljoniem eiro, lai izgudrotu no jauna divriteni. Tā vietā vajagot izmantot sistēmas, kas jau ir radītas un pārbaudītas praksē.

Smiltēns piebilda, ka minētā sistēma ir viena no izcilākajām pasaulē, tā uzvarējusi konkursā "Smart City". "Viņi būtu gatavi šo sistēmu, iespējams, pat uzdāvināt Latvijai. Tas ir augsts vērtējums mūsu ieguldījumam Ukrainā," sacīja politiķis.

Kā ziņots, pēdējā laikā vairākkārt aktualizēta nepieciešamība Latvijā pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu. To par vienu no sava darba prioritātēm izvirzījis iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS), un arī Ministru kabinets pirmo tematisko komiteju starpnozaru jautājumu risināšanai lēmis veidot tieši civilās aizsardzības jomā.