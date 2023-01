PAVAICĀ TVNET ŽURNĀLISTAM ⟩ Vai par Ukrainai piegādāto militāro tehniku vajag runāt skaļi?

Par nozīmīgu elementu Eiropas bruņojuma kontrolē var uzskatīt arī Līgumu par konvencionālajiem bruņotajiem spēkiem Eiropā, no kura Krievija izstājās jau 2007. gadā. Diemžēl, 2020. gadā no Atvērto debesu vienošanās izstājās ASV un 2021. gadā – arī Krievija. Bet jau kopš 2016 gada, Krievija ir atteikusies no iespējas modernizēt Vīnes dokumentu, ierobežojot sadarbību aktuālajos apstākļos. Šie dokumenti ir politiskas vienošanās starp to dalībvalstīm, nevis starptautiski līgumi. Tāpēc izstāšanās no tiem neveido situāciju, kurā valsts neievēro starptautisko likumi.