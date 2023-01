Pulkvedis: Ukrainai vajadzīgs vēl jaudīgāks bruņojums

"Ukraiņiem ir padomju ražojuma tanki un izstrādāta taktika, kā tos pielietot. Domāju, ka integrācija būs viegla, bet paliks praktiskie apmācību jautājumi un integrācija no loģistikas viedokļa. Krievijas puse no savas puses patlaban var likt pretim tikai viegli bruņotus mobilizētos kājniekus un īsti nav redzams, kur viņi varētu smelties kaujasspējīgu un modernu tehniku. Tie paši tanki "Armata" ir uz rokas pirkstiem skaitāmi. Es paredzu, ka Krievijas puse ņem vērā, ko rietumvalstu tehnikas piegādes varētu nozīmēt, un tagad mēģinās vēl līdz to piegādei no kaujām izspiest, ko nu var," uzsvēra pulkvedis.