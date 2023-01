Ministre par "Skola 2030": kā sadaļa - ļoti laba, bet ar sliktu menedžmentu

"Tātad būtībā mēs runājam par kvalitatīvu, pieejamu un iekļaujošu izglītību - skolu tīklu, skolotāju atalgojumu un kvalitatīvu izglītības produktu bērniem, domājot par saturu, materiāliem un visu ar to saistīto. Līdz ar to tā ir viena prioritāte, kas ietver vēl ļoti daudz apakšpunktu, kas liek strādāt visos šajos virzienos."

Runājot par skolu tīklu, ministre norādīja, ka tas, cik izmaksā viena skolēna skološana, no citām valstī atšķiras par vairāk nekā sešām reizēm. Tas esot tāpēc, ka ļoti daudz no šīm izmaksām tiek izmantotas infrastruktūras uzlabošanai vai līdzīgām lietām.

Čakša skaidro, ka līdz galam nav izprasts, ar ko atšķiras laba skola no ne tik labām, jo attiecībā uz skolām šādas kategorijas nav apdomātas. "Mēs domājam - tuvāk mājām, tātad labi, nepadomājot, kā tas ietekmēs mana bērna dzīvi ilgtermiņā. Tajā pašā laikā no otras puses mēs redzam, ka vecāki, kuri par to domā, maina skolas un vērtē kvalitāti. Piemēram, domāt par reitingiem nebūtu tas pareizākais, bet tu to dari, jo gribi savam bērnam to labāko", norāda Čakša.