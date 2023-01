FOTO ⟩ Populārie alpīnisti Liepiņi sasnieguši jaunas virsotnes. Šoreiz Dienvidamerikā

Augstākā no “Lielā Devītnieka” ir Akonkagva (Aconcagua, 6961m), kas ir augstākā kalnu virsotne visā pasaules dienvidu puslodē, otrā augstākā - pasaules augstākais vulkāns Ohos del Salado (Ojos del Salado, 6893m) un sekojoši vēl septiņas, no kurām visas ir virs 6650 metriem!

Šajā sarakstā ir gan Vaskaran (Huaskaran, 6768m), no kuras savulaik atkāpās Ķirša grupa, gan Jujaijako (Llullaillaco, 6739m), kas slavena ar to, ka ir bijusi Inku impērijas Saules dievu pielūgsmes vieta, kurā atrastas bērnu mūmijas, kas tur atradušās vismaz 500 gadus, gan Cerro Mersedario (6730m), kurā alpīnisti Liepiņi veica iespējamu pirmkāpienu pa šīs virsotnes vairāk kā pusotru kilometru augsto dienvidu puses ledus sienu. Šī gada 19. janvārī plkst. 9.50 tika sasniegta devītā no šī saraksta virsotnēm - Cerro Bonete Chico (6759m), kas ir piektā augstākā virsotne Dienvidamerikā un atrodas Augstajos Andos Argentīnas teritorijā, ļoti nomaļā augstkalnes rajonā.