"Saskaņā" pieļauj diskusijas par Rēzeknes mēra izslēgšanu no partijas

"Saskaņas" jaunievēlētajā valdē varētu tikt rosināta diskusija, vai no partijas būtu nepieciešams izslēgt Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču, pamatojot to ar "partijas darba sabotāžu" no viņa puses, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.