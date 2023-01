Ūdrīša sieva Ilona: Es neupurējos. Fiziskā intimitāte man nav svarīga

Un līdz 33 gadiem es atēdos bohēmu, izdzīvoju dzīvi, sapratu, ko nozīmē brīvība, ko nozīmē vīrieši, ballītes, klubi, dejas līdz grīdai. Un man tas vairs nav aktuāli, es to visu esmu redzējusi, un laikam ir noticis tā, ka esmu satikusi to savu cilvēku - man nav vēlmes vai vajadzības iet meklēt citu.

Laikam jūtos pietiekami pašpietiekama, ka man nav tādas absolūtas vajadzības. To, kas man ir vajadzīgs, es gūstu savā ģimenē un sevī, tajā, ko daru. Cik man tas laiks ir, to ieguldu sevī, pilnveidoju sevi. Es tiešām nejūtu vajadzību pamest Ūdri.

Ļoti labas, viņš jau ir tādā vecumā, ka ļoti daudz ko saprot. Es viņam no mazotnes ļoti daudz ko esmu stāstījusi, gan to, ka tētim bija avārija, gan to, ka tētis visu dzīvi nav bijis tāds, kāds ir tagad. Es viņam vienmēr esmu rādījusi bildes un video, arī tos, kur Ūdris mēnesi veco Bārtu ir vācis un čubinājis, mazgājis vanniņā. Viņš ir uzaudzis ar tiem stāstiem un pieradis pie tā, bet tagad viņš jau vairāk saprot...