Pašlaik koalīcijā ir vienošanās tikai par viena ministru biedra virzīšanu

"Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars iepriekš arī bija pieļāvis ministra biedra izveidošanu digitālajā jomā. Politiķis pēc koalīcijas sanāksmes norādīja, ka to iepriekš minējis kā retorisku piemēru, kā virzīties uz problēmas valsts pārvaldē novēršanu, ka pašlaik nevar sasaistīt kādas no informācijas tehnoloģiju sistēmām, jo tās veidotas atšķirīgos "rokrakstos".