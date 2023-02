Video ⟩ Trīs līdzpriekšsēdētāji – “Saskaņas” izeja no strupceļa

Deklarācijā Bartaševičs rakstīja, ka “Latvija ir neitrāla valsts, kurai ir draudzīgas attiecības ar visām valstīm, īpaši ar kaimiņvalstīm” un “Īpašs uzdevums un izaicinājums ir iegūt drošības garantijas Latvijai no visām kaimiņvalstīm. Latvijas Ārlietu ministrijai jāmobilizē diplomātiskie centieni sarunu procesa organizēšanai un jāatsakās no kareivīgas retorikas, kas liedz iespēju diplomātiskam manevram”. Krievijas iebrukumu Ukrainā Bartaševičs deklarācijā sauc par “konfliktu Ukrainā” un iesaka finansiālo atbalstu koncentrēt uz palīdzību bēgļiem.

Bartaševiču sola izslēgt no partijas

Pretī Bartaševičs saņēma publisku nosodījumu no “Saskaņas” Rīgas nodaļas par tai nepieņemamo neitralitāti Krievijas karā pret Ukrainu. Bartaševičs sociālajos tīklos publicēja atbildi, ka tiekot nomelnots. Vēlāk arī paziņoja, ka boikotēs partijas kongresu kopā ar Rēzeknes, Rēzeknes novada un Ludzas “Saskaņas” nodaļām. Starp Bartašēviču un citiem kandidātiem uz priekšsēdētāja amatu izcēlās pamatīgs konflikts.

“Kāpēc tu, būdams mērs un cienījams politiķis, runā ar mums caur “TikToku”, nevis kongresa tribīni? Tas neizskatās man, ka tā ir vēlme palīdzēt partijai attīstīties. Tie ir mēģinājumi partiju pēc būtības iznīcināt,” pēc kongresa par Bartaševiča rīcību teica “Saskaņas” Eiropas Parlamenta deputāts Nils Ušakovs, kuru kongresā delegāti iecēla par vienu no trim partijas līdzpriekšsēdētājiem.

Ušakovs norāda, ka atbalstīs Barteševiča izslēgšanu no partijas. Par to “Saskaņas” jaunā valde plāno lemt pirmdien. Kā rīkosies pats Bartaševičs, šonedēļ noskaidrot neizdevās, jo Rēzeknes mērs žurnālistiem intervijas nesniedza. Uz telefona zvaniem viņš nereaģēja, savukārt Rēzeknes domē atbildēja, ka priekšsēdētājs visu jau pateicis savā “Facebook” un “TikTok” kontā. Arī Ludzas un Rēzeknes novada “Saskaņas” nodaļu vadītājas, kuras plānots no partijas izslēgt, intervijas nesniedza.