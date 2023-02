Video ⟩ Lielākajā daļā no Rīgas novērošanas kameru sistēmām joprojām izmanto Ķīnas iekārtas

Pagājušā gada rudenī "Rīgas digitālā aģentūra" konkursā meklēja firmu, kas uzturēs videonovērošanas sistēmu galvaspilsētā. Viena no konkursa prasībām bija, ka pretendentam ir vismaz viens darbinieks ar pieredzi kā strādāt ar Krievijā radītu sistēmu "VIDEOnet".

Un vismaz divi sertificēti speciālisti, kas spēj strādāt ar Ķīnā ražotām kamerām "HIKVISION". Neoficiāli no IT kompānijām izskanējuši pārmetumi, ka šī atruna neļāva startēt daudzām firmām. Šobrīd iepirkums tiek rīkots no jauna.