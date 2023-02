Daces Pecolli stāsts: no teātra apkopējas par burvju teātra direktori

Kāda tad ir mana karjera? No klona operatores - smalkiem vārdiem, bet apkopējas teātrī par teātra īpašnieci un pieprasītu mākslinieci uz Brodvejas skatuvēm. Jā, pirmais darbs man bija apkopēja - sāku, tā sakot, no pašas grīdas. Tad sekoja studijas un darbs ar pieredzes gūšanām ārzemēs. Vienā no tām es sastapu savu vīru. Jūs visi viņu zināt kā burvju mākslinieku Enriko Pecolli, bet īstenībā viņš ir Boloņas Universitātes doktors teātra vēsturē, režijā un aktiermeistarībā. Gudrs man tas vīrs - bet to jūs sapratīsiet manā stāstā mazliet vēlāk," turpina lektore.