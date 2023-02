Kāpēc Latvija atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas nesūta uz Turciju glābējus?

Re:Check gan ĀM, gan IeM lūdz skaidrojumu, kāpēc mūsu atbalsts ir tik neliels un kāpēc varam tik maz. No IeM puses to sniedza VUGD Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs. Viņš Re:Check stāstīja, ka Latvijai atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas nav ES standartiem atbilstošas un sertificētas komandas, kas varētu meklēt un glābt cilvēkus pilsētvidē ēku sagruvumos. Kopš 2013. gada ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros dalībvalstis un vairākas ES sadarbības valstis var piedāvāt dažādu profilu glābēju komandas. Kā skaidro Kolbergs, Latvijai ir komanda, kas var doties un līdz šim vairākkārt devusies palīgā citām valstīm postošos plūdos, taču attiecībā uz darbu ēku sagruvumos prasības izpildīt būtu grūtāk: “Ir nepieciešams daudz lielāks resurss, sagatavotība, profesionāli apmācīts personāls. Un minimālā kapacitāte ir, sākot no 40 cilvēkiem un uz augšu.”