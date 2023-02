Rīgas Zoo lemuriem piedzimis mazulis

Lai gan lemuru mamma mazuli slēpjot azotē, taču rūpīgi un pacietīgi vērojot, to esot iespējams apskatīt arī zoodārza apmeklētājiem.

Lemuru dabiskā dzīvesvieta esot Madagaskaras dienvidos un dienvidrietumos, kur mūsu ziemas mēnešos temperatūra dienā svārstās robežās no plus 24 līdz plus 28 grādiem. Raksturīgi Dienvidu puslodes iemītniekiem, arī lemuriem mazuļi dzimst Latvijas ziemas beigās.