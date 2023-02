Vesela āda ap nagiem – kā parūpēties, lai neveidojas ienadži?

Izpratne par roku ādas atjaunošanās procesu var palīdzēt izzināt, kas ādai vajadzīgs un kādas pazīmes liecina par nepieciešamu rīcību. Viena no izplatītākajām roku ādas problēmām, kas rada diskomfortu un neērtības, ir ienadžu veidošanās. Ienadži ir radzenes jeb sīki ādas plīsumi apkārt nagiem. Lai gan pēc to atrašanās vietas un cietības tie var atgādināt atlūzušu nagu, tā patiesībā ir atdalījusies āda. Ādai atdaloties, apkārtējā zona var pietūkt, parādīties apsārtums, kā arī sāpes. Kā kopt ādu ap nagiem un kā pareizi atbrīvoties no ienadžiem, stāsta Apotheka Beauty kosmētiķe Ieva Strautkalne.