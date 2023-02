Video ⟩ Tirdzniecības centrā Parīzē pašnāvnieks izraisa masu paniku

Vīrietis nolēcis no liela augstuma, bet troksni, kas radās viņam atsitoties pret zemi, daži cilvēki uzskatīja par šāvienu, tādēļ sociālajos tīklos izplatītas baumas par “4 Temps” notikušu apšaudi. Tomēr policija to neapstiprināja. Uzreiz pēc notikušā simtiem cilvēku sāka bēgt no tirdzniecības centra.