RUS TVNET piedāvā ⟩ Jauns diskusiju projekts "Savstarpējās pretenzijas"

Grūti noliegt, ka Latvijai jāiet smags ceļš tieši no etniskā skatu punkta.

No vienas puses, Latvija sevi pozicionē kā nacionālu valsti, ar visām raksturīgākajām mononacionālas valsts iezīmēm – viena valoda, viena kultūra un vienas vērtības. No otras puses, nekur tādējādi nepazūd tūkstošiem citu tautību cilvēku, galvenokārt krievi. No šīs dihotomijas mūsu sabiedrībā ir uzkrājusies virkne problēmu, pat kuru pieminēšana parasti noved pie skaļām diskusijām un asiem vārdiem.