Septiņās pilsētās un apdzīvotās vietās saruks apkures tarifi

SPRK izskatījusi siltumenerģijas gala tarifu aprēķinus septiņiem komersantiem - AS "Olaines ūdens un siltums", AS "Daugavpils siltumtīkli ", SIA "Kocēnu komunālā saimniecība", SIA "Gren Gulbene ", SIA "Salaspils siltums", SIA "Gren Jelgava " un SIA "Tukuma siltums", kā arī siltumenerģijas ražošanas tarifa aprēķinu SIA "JT Unimetal".

Olainē un Pārolaines ciemā no 8.marta siltumenerģijas tarifs būs par 35,1% zemāks jeb 125,61 eiro par megavatstundu (MWh). Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes cenas kritumam biržā, kā arī iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam no diviem siltumenerģijas ražotājiem - AS "Olenergo" un SIA "ETO". Komersanta tarifā iekļautās kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 89%. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 96,81 eiro par MWh.