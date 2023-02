VIDEO ⟩ Kāpēc satiksmi uz ceļiem sākušas kontrolēt pat meteostacijas?

Valsts policijas Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieka pienākumu izpildītājs Artūrs Smilga norādīja, ka galvenais šo kameru mērķis ir fiksēt to, vai par kravas auto ir samaksāta autoceļu lietošanas nodeva.

Autoceļu lietošanas nodeva jeb vinjete ir maksa par Latvijas galveno un reģionālo autoceļu izmantošanu, lai veicinātu to uzturēšanu un attīstību, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu. Nodevu maksā par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu krustojumos un lietošanu apdzīvotās vietās) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem.​