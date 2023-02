Aptauja: Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs ēd neveselīgi

Dati liecina, ka gados jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 24 gadiem veselīga uztura lomu vispārējās veselības profilaksē nevērtē pietiekami augstu. Lai gan, salīdzinot ar 2021.gadā veiktā pētījuma datiem, par diviem procentpunktiem vairāk jauniešu ierobežoja cukura patēriņu (30%) un par 11 procentpunktiem pieaudzis gados jaunu cilvēku skaits, kuri uzturā centušies lietot mazāk sāls (33%), kopumā tendences nav iepriecinošas. Salīdzinot ar 2021.gadu, pērn par pieciem procentpunktiem sarucis to jauniešu skaits vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri cenšas ēst veselīgi (37%), un par pieciem procentpunktiem samazinājies to gados jaunu respondentu skaits, kuri izvairās no pusfabrikātu lietošanas (21%). Tas liecinot, ka jaunākajai paaudzei aizvien trūkst izpratnes par veselīgu uzturu un produktu sastāvu.