Video ⟩ Ārstiem algas pielikums – 82 eiro. Vai būs, kas ārstē?

Atšķirībā no augstākos un zemākos amatos sēdošiem politiķiem, kuri lielāku algu saņem jau no pirmā janvāra, ārstiem un māsām paredzētais algas pieaugums būs tikai no 1. aprīļa, kad varētu stāties spēkā šā gada budžets. Turklāt, ja politiķu algas pieaugums mērāms ar četrciparu skaitli, tad ārstiem uz rokas tie būs papildu 82 eiro, māsām – 76 eiro.