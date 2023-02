Faktomāts ⟩ Vai Starptautiskā kosmosa stacija vispār eksistē?

Pastāv neskaitāmi pierādījumi par pretējo. Kopš 2000. gada, kad Starptautiskajā kosmosa stacijā darbojas astronauti, ir uzņemti neskaitāmi video un fotogrāfijas, veikti neskaitāmi ziņojumi, tiešraides, eksperimenti un savākti paraugi, kas pierāda, ka SKS eksistē, tajā ir cilvēki, cilvēks ir bijis uz Mēness un visums ir īsts. Lūk, seko līdzi tiešraidei no SKS kaut tūliņ, ŠEIT .

Ja ar to vēl nepietiek... SKS ir trešais spožākais objekts debesīs, tāpēc to no vairākām vietām uz Zemes ir iespējams saskatīt ar neapbruņotu aci.