ĀM stingri atgādina neceļot uz Baltkrieviju

Neskatoties uz to, ka joprojām Latvijas valstspiederīgajiem ir atļauts Baltkrievijā ieceļot bez vīzas, Ārlietu ministrija aicina to neizmantot. Ieceļojot Baltkrievijā, Latvijas valstspiederīgie var tikt pakļauti Baltkrievijas specdienestu provokācijām, nepatiesi apsūdzēti Baltkrievijas likumu pārkāpumos un arestēti. Kopš bezvīzu režīma ieviešanas 2022. gada aprīlī ir tikuši apcietināti jau 18 ceļotāji no Latvijas, kurus Baltkrievijas iestādes apsūdz par dažādiem likumu pārkāpumiem Baltkrievijā.