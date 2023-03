Saeima pieņem vēsturiski lielāko valsts budžetu

Prioritārais virziens "Enerģētika" pamatā tiek finansēts no ES fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma palīdzības. Līdz ar to valsts budžeta papildus ieguldījumi pašreizējā posmā ir relatīvi nelieli. Būtiska daļa no šīm vajadzībām nepieciešamā valsts budžeta finansējuma tiek segtas no AS "Latvenergo" dividendēm. Tāpēc, lai arī enerģētika ir viena no valdības deklarācijas prioritātēm un līdz ar to arī vidēja termiņa budžeta prioritārais attīstības virziens, šajā likumā papildus piešķirtais finansējums no fiskālās telpas ir relatīvi neliels un paredzēts pētījumiem šajā nozarē - viens miljons eiro 2023.gadā un pieci miljoni eiro 2024. un 2025.gadā.