Mediķi novēro strauju narkomānu skaita pieaugumu; narkotikas pārdozējusi arī kāda 25 gadus veca grūtniece

Arī nāves no narkotisko vielu lietošanas NMPD etapā katru gadu ir vairāk. Salīdzinot ar 2021.gadu, pērn nāves gadījumu skaits pārdozēšanas dēļ bija uz pusi vairāk - tie bija 13 izsaukumi, kur cilvēku dzīvību glābt vairs nevarēja. Savukārt šā gada pirmos divos mēnešos saistībā ar narkotisko vielu lietošanu izdzisušas jau trīs cilvēku dzīvības, no kuriem vecākajam bija 35 gadi, bet divos gadījumos tie bija vien 17 gadus veci pusaudži. Dīriņa stāstīja, ka viens no viņiem narkotisko vielu lietošanas dēļ nomira pagājušajā nedēļā. Šo pusaudzi NMPD mediķiem neizdevās glābt pat pēc ilgstoši veiktiem reanimācijas pasākumiem.