Valsts augstākajām amatpersonām nākamgad algas augs vēl par dažiem simtiem eiro

Atbilstoši minētajiem aprēķiniem Valsts prezidenta, Ministru prezidenta, Saeimas, Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju alga no šogad noteiktajiem 7962 eiro nākamgad palielināsies līdz 8440 eiro.

Ģenerālprokurora alga no 7621 eiro palielināsies līdz 8078 eiro 2024.gadā, ministru alga no 7052 eiro palielināsies līdz 7475 eiro, bet Saeimas deputātu alga pieaugs no 3981 eiro šogad līdz 4220 eiro nākamajā gadā.