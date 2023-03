Pavasara ņipruma vietā nogurums un nomāktība? Zelta padomi, kā no tā izvairīties!

"Lai stiprinātu imunitāti un cīnītos ar pavasara vīrusiem, svarīgi uzņemt A, C un D vitamīnu, bet no minerālvielām šobrīd organismam visnepieciešamākās ir cinks, selēns un dzelzs,” uzsver farmaceite. "Pavasarī var trūkt arī B grupas vitamīnu un E vitamīna."

Viena no biežākajām parādībām pavasarī ir saplaisājuši lūpu kaktiņi. "Par to, ka organismā trūkst A, E un B2 vitamīna, var liecināt plaisājoši lūpu kaktiņi," skaidro farmaceite. Ja novērojam aizkaitinātību, garastāvokļa svārstības - tas var liecināt par B grupas vitamīnu, magnija un dzelzs trūkumu organismā. Ja jūtams pastāvīgs nogurums, vājums, kā arī nespēja pretoties vīrusiem, - trūkst D un C vitamīna. "Ārsti arvien lielāku uzmanību pievērš tam, kāds ir pacientu D3 vitamīna līmenis asinīs, jo šis taukos šķīstošais vitamīns spēj aizsargāt no vīrusiem, baktērijām, parūpējas, lai asinīs tiktu uzturēts normāls kalcija līmenis, kas ir svarīgi kaulu un zobu veselībai," atgādina Mārīte Šukele.