Vērtīgā minerālviela magnijs – kāpēc tik svarīgs cilvēka veselībai?

„Aptuveni 85–90 % no organismā atrodamā magnija koncentrēts muskuļos un kaulos. Magnijs piedalās vairāk nekā 300 dažādos bioķīmiskos procesos, piemēram, aminoskābju un ogļhidrātu metabolismā, impulsu pārvadē no nerviem uz muskuļiem un elektrolītu – kālija un kalcija – transportēšanā uz un no ķermeņa šūnām. Magnijs kopā ar kalciju veido zobu emalju, ietekmē bronhu un asinsvadu tonusu, kontrolē sirds ritmu, nodrošina muskuļu kontrakcijas, palīdz mazināt nogurumu un nespēku, kā arī veic virkni citu būtisku funkciju, kas ietekmē cilvēka veselību un dzīves kvalitāti.