Kā atšķirt vēdera vīrusu no saindēšanās ar pārtiku

"Vēdera vīrusi biežāk sastopami rudens un ziemas sezonā, savukārt saindēšanās ar pārtiku biežāk novērojama vasarā, kad augstā gaisa temperatūra un nepareiza pārtikas uzglabāšana veicina ēdiena bojāšanos. Tomēr jāņem vērā – katra no šīm kaitēm var piezagties jebkurā gadalaikā.

Lai gan nereti šo saslimšanu izpausmes ir līdzīgas, ir vairākas nianses, kas palīdz atpazīt vaininieku, tai skaitā atsevišķi slimības simptomi, kā arī saslimšanas gaita un ilgums.

Lielākoties abos gadījumos nav nepieciešams piemērot specifiskas ārstēšanas metodes, taču ir vairākas lietas, kas jāņem vērā, lai situāciju nepasliktinātu un vienlaikus atvieglotu nelāgos simptomus,” norāda farmaceite.

Visbiežāk vainojams rotavīruss

Vēdera vīrusu veidi ir dažādi – izplatīts ir norovīruss un enterovīrusi, taču visbiežāk sastopamais ir rotavīruss – akūta vīrusu infekcijas slimība, kas izraisa caureju un gremošanas trakta gļotādas iekaisumu. Šī vīrusa infekcijas ierosinātājs ir ļoti lipīgs un izdalās no saslimušā cilvēka organisma ar fekāliju palīdzību. Slimniekam neievērojot personīgo higiēnu, slimības ierosinātājs tiek pārnests uz ūdeni, pārtiku, apkārtējās vides priekšmetiem un virsmām, tādā veidā apdraudot arī līdzcilvēku veselību.

Jāņem vērā, ka slimības ierosinātājs var atrasties uz virsmām līdz pat divām nedēļām ilgu laika posmu, tāpēc ir ļoti svarīgi regulāri dezinficēt tās virsmas, kas ir bijušas saskarsmē ar vīrusa pacientu.

"Raksturīgākās rotavīrusa slimības izpausmes ir ūdeņaina un bieža caureja, kas atkārtojas biežāk nekā trīs reizes dienā, vēdera sāpes, vemšana, drudzis un paaugstināta temperatūra. Dažkārt iespējams novērot arī dedzināšanu kuņģī, rūgtu garšu mutē un izteiktu vājumu. Simptomi parādās aptuveni vienas divu dienu laikā, un saslimšanas sākums ir straujš un saasināts. Rotavīrusa infekcijas ārstēšanai nav specifiskas medikamentozās terapijas. Visi medikamenti, kas šajā gadījumā tiek lietoti, ir vērsti uz to, lai uzlabotu slimnieka pašsajūtu un paātrinātu atveseļošanās procesu. Tādi medikamenti ir probiotiķi un adsorbenti, kā arī preparāti, kas pazemina temperatūru, un tie lietojami pēc vajadzības,” skaidro Alīna Fleišmane.

Piedzīvojot rotavīrusam raksturīgo caureju, organisms strauji zaudē lielu daudzumu šķidruma, kas var izraisīt dehidratāciju. To ir svarīgi kompensēt, dzerot daudz šķidruma. Labākais risinājums ir lietot speciālu pulveri akūtas caurejas ārstēšanai, ko iespējams iegādāties aptiekā – tas noteiktās proporcijās satur organismam nepieciešamos sāļus un glikozi, un to lieto, izšķīdinot pulveri noteiktā ūdens daudzumā.

Dienā ieteicams izdzert aptuveni trīs litrus šķidruma, tai skaitā tīru ūdeni un zāļu tējas, piemēram, kumelīšu vai pelašķu tēju. Nav ieteicams lietot dzērienus, kam bagātīgi pievienots cukurs – tie var pasliktināt slimības gaitu.

Uzturā vēlams lietot produktus, kas satur saliktos ogļhidrātus, piemēram, maizi vai biezputru.

Saindēšanās ar pārtiku – nepatīkama, taču īslaicīga

Saindēšanās ar ēdienu ir nekvalitatīvas vai nepietiekami termiski apstrādātas pārtikas lietošana uzturā, kā rezultātā rodas toksīni, kas kaitīgi iedarbojas uz gremošanas traktu. Saindēšanās simptomi ir atkarīgi no apēstā ēdiena daudzuma un indīgajām vielām, ko tas saturējis. Tie parādās ātri pēc maltītes, aptuveni 30 minūšu laikā, un parasti novērojams nelabums, vemšana un caureja.

Atšķirībā no vēdera vīrusa saindēšanos parasti nepavada temperatūra un drudzis, un simptomi sāk mazināties, tiklīdz no organisma ir izvadīts to ierosinātājs – apēstais ēdiens.

"Saindēšanās simptomi ir organisma aizsargreakcija. Saskaroties ar nelabvēlīgu vielu, ķermenis cenšas pēc iespējas ātrāk no tās atbrīvoties. Arī saindēšanās gadījumā – līdzīgi kā ar vēdera vīrusu – nepieciešams lietot daudz šķidruma, turklāt to ir svarīgi darīt pēc iespējas ātrāk, jau uzreiz pēc pirmajām saindēšanās pazīmēm. Ar šķidruma palīdzību no organisma ātrāk tiks izvadīti caurejas un vemšanas ierosinātāji un to toksīni. Var lietot arī aktivēto ogli, kas palīdzēs uzsūkt kaitīgās vielas.

Parādoties ēstgribai, noteikti vajadzētu izvairīties no ceptiem, trekniem un asiem produktiem, cukura un kofeīna, tā vietā dodot priekšroku auzu pārslām, sāļajiem krekeriem vai vārītiem dārzeņiem,”

piekodina farmaceite.

Ja pārtikas saindēšanās simptomi nemazinās 48 stundu laikā, kā arī tad, ja simptomi pastiprinās, parādās vēdera krampji, kļūst neskaidra redze, ir nekavējoties jāvēršas pie palīdzības pie ārsta vai jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.